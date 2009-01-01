Прекрасное далеко, или Почему Украина остается неготовой к вступлению в НАТО?

Эксперты рассказали, сколько лет может занять подготовка Украины к вступлению в Альянс.

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"США, ЕС, Россия — все должны понимать, что Украина — независимое государство. Никто не может говорить, когда ей вступать в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение для вступления в НАТО. Этот процесс занимает много времени", — отметил Волкер в интервью телеканалу "Прямий".

Однако он подчеркнул, что Украина должна провести качественные реформы в сфере обороны и безопасности, а также в экономике прежде, чем встанет вопрос о ее присоединении к Альянсу.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть сейчас. Несмотря на то, что пророссийская армия находится на востоке страны, собственно, Украина пока что не готова в вопросе безопасности присоединиться к НАТО", — добавил специальный представитель госдепа США.

Эксперты, опрошенные "Главредом", едины в мнении о том, что в ближайшей перспективе Украине не стать членом НАТО — на это может уйти десять лет или даже больше. К тому же, по их словам, членство в Альянсе — не панацея, поэтому нашей стране сто́ит, прежде всего, выстраивать собственную армию и систему обороны и налаживать сотрудничество в сфере безопасности и обороны со странами-членами НАТО в двусторонних отношениях, не будучи членом Альянса.

Эксперты рассказали, что именно Украина должна сделать для того, чтобы приблизиться к готовности ко вступлению в НАТО, и в какой перспективе членство в Североатлантическом альянсе может стать для нее достижимым.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

Еще рано оценивать возможность вступления Украины в НАТО во временно́й перспективе. Поскольку есть факторы, которые невозможно оценить с точки зрения их реализации. В первую очередь, речь идет о конфликте на Донбассе. А эта тема будет влиять на вступление Украины в Альянс.

Также проблема — не в коррупции. У нас это очень популярная тема, и она объективна. Но не это влияет на ситуацию с евроатлантической интеграцией Украины. Например, есть на Балканах страна, также с серьезной проблемой коррупции, но она без проблем стала членом НАТО. Это — Албания. Когда американцам нужна страна как член НАТО, они закрывают глаза на некоторые внутренние проблемы.

Что нужно сделать Украине? Первое — это модернизировать украинскую армию и перейти к стандартам НАТО. Это запланировано приблизительно на 2020 год. Тут вопрос в том, успеем ли, какова будет степень перехода к этим стандартам, как это оценят наши партнеры и т.д. Однако это задача-минимум, минимальное домашнее задание, которое Украина должна выполнить, чтобы стать членом НАТО.

Поэтому Волкер совершенно прав, когда объективно говорит, что Украина не готова к вступлению в НАТО. И не только из-за коррупции, но и потому что украинская армия к этому не готова, как и инфраструктура Вооруженных Сил.

Безусловно, на вступление Украины в НАТО будет влиять проблема конфликта с Россией, в частности, конфликт на Донбассе. Это будет сложная проблема, и Россия будет постоянно это подчеркивать. Как сейчас с вопросом предоставления Украине летального оружия, она будет использовать этот аргумент. Вступление Украины в НАТО будет означать эскалацию конфликта на востоке страны и эскалацию напряженности в отношениях Запада, Украины и России.

И это, к сожалению, влияет на позицию некоторых членов НАТО. Речь идет о Франции, Германии, в некоторой степени — Италии. Этот фактор способен существенно тормозить процесс вступления Украины в НАТО.

Именно это сейчас невозможно спрогнозировать — как эта проблема будет решена. Ведь тут многое будет зависеть от текущей политической конъюнктуры, в частности, позиции американского руководства. Как мы видели, позиция Обамы была одна, а у администрации Трампа она несколько отличается. В принципе, значительная часть американских политиков, причем и среди демократов, и среди республиканцев, поддерживает вступление Украины в НАТО. Хоть и не все.

В Европе — все сложнее. Но если станет очевидно, что противостояние Запада и России сохранится надолго, и если во влиятельных европейских странах придут к власти принципиальные политики, то, в принципе, они могут понять, что нечего бояться, что можно дать добро на вступление Украины в НАТО. Но эта проблема, действительно, будет серьезной. И наличие самого конфликта на востоке Украины может стать препятствием на этом пути, потому что будет большой риск активизации конфликта с Россией из-за нашей страны.

Скорее всего, Украина и НАТО будут реализовывать несколько иную стратегию. Об этом не будут говорить публично, но будет происходить сближение Киева с Альянсом, непрямая интеграция Украины в НАТО, когда фактически наша страна будет отвечать стандартам членства в НАТО, но официально не будет членом Североатлантического альянса.

Также следует понимать, что для нас НАТО не является самоцелью. Это лишь инструмент защиты страны. Но следует быть реалистами и понимать, что сейчас ситуация такова, что даже не все страны-члены НАТО могут быть уверенными в том, что будет задействована 5 ст. Договора о НАТО в случае российской агрессии (это не официальная позиция, так говорят эксперты). В первую очередь, речь идет о странах Балтии. То есть еще вопрос, будет НАТО воевать за страны Балтии или нет. Многие эксперты говорят, что — не будет. Поэтому надеяться, что вступление в НАТО будет гарантировать Украине надлежащий уровень безопасности, не стоит.

Лучше Украине в данном случае рассчитывать на то, что сотрудничество с НАТО и непрямая интеграция в Альянс может существенно способствовать модернизации ВСУ, усилению оборонного потенциала страны, предоставлению нам современного оружия. И сам уровень развития этих отношений с НАТО может уменьшить агрессивность России.

Безусловно, останется психологический фактор, ведь тема НАТО для россиян — как красная тряпка. Из разных источников известно (и я думаю, что так и было), что именно тема НАТО в конце концов заставила Путина захватить Крым. Он сам себя убедил в том, что если в Киеве сменится власть, то буквально через несколько месяцев американцы вытеснят Россию из Севастополя и там будет натовская военная база. Поэтому он и пошел и на аннексию Крыма, и на войну на Донбассе, чтобы агрессией продемонстрировать, что он не допустит продвижения НАТО на территорию Украины.

Если в России ситуация изменится к лучшему, если изменится ситуация на Западе, тогда у нас будет шанс на членство в НАТО. Но не сразу. Я думаю, что реально тема вступления или подачи заявки на членство в НАТО может встать не ранее, чем через пять-семь лет. А дальше все будет зависеть от политической конъюнктуры и в США, и в Европе, и в России. Либо же будет реализовываться стратегия непрямой интеграции в НАТО.

Николай Сунгуровский Главред Николай Сунгуровский:

Весь перечень задач, которые необходимо решить, чтобы Украина вступила в НАТО, изложен в годовых национальных программах о партнерстве с НАТО. Каждая страна, которая хочет стать кандидатом, а потом и членом Альянса, сама для себя определяет, что ей необходимо, чтобы выйти на уровень, необходимый для принятия ее в НАТО. Такова практика Альянса.

Формат годовых программ с 2003 года такой же, как и План действий по членству в НАТО. Мы его как выполняли, так и будем выполнять.

А перечень задач зависит от нынешнего состояния страны. Если говорить о Вооруженных Силах, то, прежде всего, нужна реформа системы управления. Это необходимо для того, чтобы вступить в Альянс, а не просто поддерживать боеготовность ВСУ. НАТО нужно, чтобы часть Вооруженных Сил, которая участвует вместе с ним в учениях и совместных операциях, была совместима.

Судя по высказываниям новых членов НАТО, вступивших в Альянс после 2004 года, они до сих пор полностью не перешли на стандарты НАТО. Каждый год они ставят перед собой достижимые задачи, которые укладываются в их ресурсы, а затем в процентном соотношении приближаются к этим стандартам для того, чтобы все вооруженные силы в конце концов перевести на эти стандарты.

Поэтому я не вижу никаких препятствий с точки зрения реформирования ВСУ. Грубо говоря, Вооруженные Силы были готовы ко вступлению еще в 2006 году. Это если бы ВСУ, а не страна вступали в НАТО.

А чтобы страна вступила в НАТО, нужно провести реформы в экономике. Экономика должна стать на самом деле рыночной, а не на словах и на плакатах. Должен быть сформирован привлекательный инвестиционный климат. Должно быть достигнуто открытое предпринимательство, открытая конкуренция, отсутствие коррупции — все те вещи, которые определяют облик объекта защиты. То есть мы защищаем страну, и объект защиты должен быть таким же, как в Европе — с теми же ценностями, хотя бы непротиворечащими натовским интересами, общими правилами и процедурами. В этом плане Украине предстоит сделать еще многое. Это касается реформ всей правоохранительной системы, судебной системы, прокуратуры и т.д. У нас на словах вроде бы все делается, но результатов пока видно очень мало.

Строить прогнозы по поводу сроков вступления Украины в НАТО можно будет тогда, когда установится какая-то устойчивая тенденция. А у нас такой тенденции пока нет, к сожалению. Тенденция похоронена под политическими разборками и политическими войнами, коррупцией и т.д. Именно за отсутствие тенденции Украину и критикуют. Если бы в НАТО увидели, что в нашей стране действительно происходят необратимые изменения к лучшему, то ей бы поверили и стали помогать. А так, там просто не знают, в чем именно нам помогать.

Что касается неготовности НАТО принять Украину в свои члены, то, повторюсь, Альянсу не хватает в Украине устоявшейся тенденции. А с другой стороны, принятие любого члена — это определенные расходы, ведь необходимо оказывать техническую помощь. Сейчас все ресурсы НАТО идут на то, чтобы усилить свой восточный фланг. В принципе, при выполнении первого условия (если бы Украина показала результаты своих реформ), мы могли бы перейти к такому этапу присоединения как интенсифицированный диалог. После чего мы могли бы претендовать на получение Плана действий по приобретению членства в НАТО. А процедура не меняется: все действия прописаны в Вашингтонском документе и они должны быть осуществлены.

Сергей Згурец Главред Сергей Згурец:

Требования, которые Украина должна выполнить для вступления в НАТО, прописаны в ряде концептуальных документов, которые приняты на уровне Верховной Рады, Министерства обороны или Вооруженных Сил. Например, Оборонный бюллетень, который предусматривает приведение многих компонентов в соответствие с требованиями НАТО до 2020 года, начиная от систем связи и заканчивая стандартизацией.

Но это ни в коме случае не значит, что мы вступим в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом четко сказал Волкер. Это понимают и украинские, и зарубежные чиновники именно из-за тех вызовов, которые созданы Российской Федерацией.

Так или иначе довольно длительный промежуток времени мы будем находиться в буферной зоне, поэтому нам нужно, прежде всего, ориентироваться на построение собственной системы обороны и достижение экономических трансформаций, учитывая эту реальность. Тем более, что и в рамках ЕС также происходят трансформации.

Так что вопрос вступления в НАТО может быть политически декоративной и важной целью. Но более важными будут изменения внутри страны, которые мы будем осуществлять, опираясь на собственное понимание оптимальной модели безопасности с учетом внешней помощи и собственных оборонных возможностей.

В ближайшие 10-15 лет Украина членом НАТО не станет. За это время произойдут существенные трансформации системы мировой безопасности в целом. Также за это время сформируются другие центры силы и другие механизмы влияния на ситуацию в мире. Поэтому, как минимум, в ближайшие десять лет нам нужно рассчитывать на собственные возможности.

Это понимание будет для нас более прагматичным, нежели ожидание того, что в рамках Альянса мы сможем рассчитывать на помощь других стран. Скорее, мы сможем рассчитывать на такую помощь на основании двусторонних соглашений и двусторонних проектов. И это сейчас должно быть более приоритетной целью, нежели заявления о том, что мы станем членом НАТО.

Надежда Майная