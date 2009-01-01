Признание Россией "паспортов" ЛДНР еще одна преграда для прекращения войны на Донбассе — ОБСЕ

Этот шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну на Донбассе, сказал Заньер.

Главарь ДНР, выдает паспорт дончанке, иллюстрация dan-news.info

Решение России признавать "паспорта", выдаваемые учреждениями сепаратистов на оккупированной части Донбасса , навредит возможностям укрепить перемирие.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер, в интервью Радио Свобода на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Этот шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну на Донбассе, сказал Заньер.

Этот шаг усложнит выполнение минских договоренностей, сказал Заньер, и также отметил, что решение признавать такие "документы", "конечно же, фактически означает... признание и тех, кто выдает эти "документы".

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.