"Путин торгует страхом": дипломат рассказал об ударе Кремля перед выборами в Украине

По словам Александра Хары, все, кто сейчас говорят о мире, "играют на руку Кремля".

Александр Хара

В преддверии президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году Россия сосредоточится на дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, нежели пойдет на открытое вооруженное наступление.

Такое мнение выразил украинский дипломат Александр Хара в интервью "Апострофу".

"Учитывая преддверие выборов в Украине, Кремль будет наносить основной удар не военным способом, а расшатыванием ситуации изнутри в политическом плане. При этом военный способ может использоваться для того, чтобы как-то обыграть это политически. Мол, настало время мирного диалога с Россией, и тут же появляются политики, которые уже пишут стратегию мира России и Украины. А такая стратегия будет означать только капитуляцию Украины", - считает Хара.

По его словам, все, кто сейчас говорят о мире, "играют на руку Кремля".

"Их нельзя считать проукраинскими патриотами, потому что условием прекращения стрельбы будет отказ Украины от проевропейской политики. Поэтому нельзя исключать того, что вторая война в Украине не начнется в этот период", - заключил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.

"Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы (российский телеканал LifeNews - ИФ), которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - заявила она.

Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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