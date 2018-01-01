Савченко провела брифинг. Онлайн-трансляция

В СБУ нардепа ждут на допрос по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В 10.30 стартовал, анонсированный ее пресс-службой накануне.

Местом проведения мероприятия указано Аскольдов переулок, 3а. Именно здесь находится главное управление СБУ, где Савченко ждут на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Начало допроса генпрокурор Юрий Луценко анонсировал на 11:00.

Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".

Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.