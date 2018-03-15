Савченко провела брифинг. Онлайн-трансляция

15 марта 2018, 10:49

В СБУ нардепа ждут на допрос по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В 10.30 стартовал брифинг внефракционного народного депутата Надежды Савченко, анонсированный ее пресс-службой накануне.

Местом проведения мероприятия указано Аскольдов переулок, 3а. Именно здесь находится главное управление СБУ, где Савченко ждут на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Начало допроса генпрокурор Юрий Луценко анонсировал на 11:00.

Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".

Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в УкраинеВнимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране. 

Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.

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СБУ допрос Юрий Луценко брифинг Надежда Савченко Владимир Рубан
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