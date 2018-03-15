Савченко провела брифинг. Онлайн-трансляция

В СБУ нардепа ждут на допрос по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
В 10.30 стартовал брифинг внефракционного народного депутата Надежды Савченко, анонсированный ее пресс-службой накануне.
Местом проведения мероприятия указано Аскольдов переулок, 3а. Именно здесь находится главное управление СБУ, где Савченко ждут на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
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Начало допроса генпрокурор Юрий Луценко анонсировал на 11:00.
Ранее Савченко заявляла, что прибудет посетит ведомство, только если ей "передут наручно вызов в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ".
Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.
СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.
Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.
После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.
9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.