Савченко озвучила условия, на которых согласна прийти в СБУ

Нардеп Надежда Савченко, которая уехала за границу якобы после вызова на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, заявила, что никакой повестки не получала. Впрочем, на допрос прибыть обещала – при выполнении определенных условий.

На своей странице в Facebook она опубликовала письмо главе СБУ Василию Грицаку, в котором говорится, что она явится на допрос в случае личного оповещения.

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Владимира Рубана лично я не получала. Средства массовой информации не являются официальным и надежным источником оповещения. В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручно вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос в СБУ", – заявила нардеп.

Савченко отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС". По ее словам, первый отдел аппарата Рады об этой поездке она официально проинформировала, так что СБУ могла получить эту информацию в парламенте.

Ранее в Раде обвинили Савченко в побеге в Россию. Также о том, что Савченко нет на заседании ПАСЕ, уже писал журналист Андрей Дзиндзя. Однако сама Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге на своей странице в Facebook.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.