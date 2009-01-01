Сергей Рыбалка способен только стоять с вилами — экономист

Реальные подвижки по укреплению гривны начнутся только тогда, когда профильный комитет Рады возглавит опытный специалист, говорит Борис Кушнирук.

Сергей Рыбалка УНИАН

Радикальная партия Олега Ляшко должна немедленно рассмотреть возможность замены в рамках своей квоты главы комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике Сергея Рыбалку на более профессионального руководителя в области финансово-банковского сектора экономики.

Об этом заявил глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, экономический эксперт Борис Кушнирук в прямом эфире радиостанции "Эра", в программе "От первого лица", посвященной теме обесценивания гривны.

По словам аналитика, одна из основных причин стремительного обесценивания национальной валюты заключается в том, что вместо плодотворного профессионального сотрудничества с Национальным банком Украины, профильный комитет парламента и в частности его председатель Сергей Рыбалка, ведет жесткую, необоснованную, некомпетентную конфронтационную борьбу с руководителем НБУ Валерией Гонтаревой.

"Валерию Гонтареву обвиняют, в том числе и профильный комитет парламента, в том, что, дескать, НБУ виноват в том, что половина банков закрыли. На самом деле, это было единственно правильным, что делал Нацбанк. И с этой точки зрения, обвинения в адрес Гонтаревой абсолютно некорректные. И это касается не только главы профильного комитета Сергея Рыбалки. Нацбанк обязан был осуществлять шаги на обеспечение максимальной прозрачности банковской системы, чтобы было четко известно, кто является собственником банков", — сказал Кушнирук.

По его мнению, Нацбанк нуждался в поддержке комитета, чтобы очистить банковский сектор экономики от "живых мертвецов", которые наращивали объемы депозитов, кредитуя фирмы своих олигархов-собственников вместо того, чтобы кредитовать реальные секторы украинской экономики.

Кушнирук утверждает, что противостояние вызвано в первую очередь непрофессионализмом и некомпетентностью главы комитета Сергея Рыбалки.

"Сергей Рыбалка — человек, который по квотному принципу был назначен главой комитета. Он — представитель Радикальной партии. Но, извините, там формировались списки по известному всем квотному принципу. И единственное, что могут они делать, так это стоять с вилами. Но они не являются специалистами. Когда человек ни одного дня не работал в банковской системе, не имеет соответствующего образования, не имеет ничего, но по квотному принципу назначается главой профильного комитета, то по большому счету, такой человек даже не может профессионально оппонировать. Не на уровне "ты — дурак", а на уровне логики того, что происходит в банковском секторе", — сказал Кушнирук.

Эксперт считает, что реальные подвижки на финансовом рынке Украины по укреплению гривны начнутся лишь тогда, когда комитет возглавит опытный специалист.

"Ситуация, когда Нацбанк не сотрудничает с профильным комитетом абсурдная. Комитет с профессиональной точки зрения, и глава комитета, самые слабые за все годы независимости. Это факт. И в данном случае я могу лишь призывать депутатов искать компромисс даже в рамках квоты Радикальной партии менять главу комитета", — подытожил эксперт.