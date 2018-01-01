Спикер Саакашвили сообщила, куда везут политика

Бывшего чиновника могут отправить в Варшаву, предупредила его соратница.

Михеила Саакашвили могут отправить в Польшу Скриншот видео с youtube.com

Пресс-секретарь бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что политика везут в Борисполь.

Спикер на своей странице в Facebook сообщила о перемещении бывшего чиновника, но не уточнила его цель.

Соратница экс-грузинского лидера Лиза Богуцкая написала в соцсети, что его могут отправить в столицу Польши Варшаву.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе говорил, что политика в Киеве "задержал спецназ". По данным СМИ, задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Напомним, 9 февраля политик утверждал, что его пытались похитить силовики, но каких-либо фото- или видео-доказательств этого пока нет.

До этого — 5 февраля — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован с ее территории. Позже политик заявил, что Госмиграционная служба приняла решение депортировать его в Польшу.