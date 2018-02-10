Саакашвили заявил о принятом решении относительно его депортации в Польшу

В соответствии с постановлением Миграционной службы Украины экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет депортирован в Польшу.

Об этом он сказал в интервью грузинскому телеканалу Рустави 2, уточнив, что соответствующая служба уже приняла решение.

В разговоре с журналистом Саакашвили добавил, что "независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти" на Украине.

Грузинский экс-политик убежден, что его вероятная экстрадиция на родину может спровоцировать массовые акции протеста в Украине.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что, если суд откажет в предоставлении Саакашвили политического убежища, он будет принудительно депортирован с территории Украины.