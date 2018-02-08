"Стопроцентное заключение". Луценко назвал варианты депортации Саакашвили

Если экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. В Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Второй путь — добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польша. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии", — рассказал Луценко в интервью ТСН.

Луценко также добавил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение.

Напомним, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении двух жалоб по делу относительно статуса Саакашвили.

Кроме того, Окружной админсуд Киева отклонил очередной иск лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, о признании незаконным отказ Государственной миграционной службы предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.