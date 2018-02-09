Саакашвили уверяет, что его хотели похитить по указу президента

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что его пытались похитить силовики, но каких-либо фото- или видео-доказательств этого пока нет.

Об этом Саакашвили заявил на крыльце отеля Fairmont, пишет Украинская правда.

"Это попытка захвата энная", — сказал он.

По словам Саакашвили, он с утра по приглашению иностранных друзей приехал в отель пить чай.

"Приехал пить чай с группой иностранных друзей. К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков, которые перезарядили автоматы, зашли в фойе и сказали, что идут захватывать Мишу", — рассказал Саакашвили.

По его словам, автоматчики пытались зайти в лифт и подняться на этаж, где он пил чай, но силовиков остановила охрана, которая попросила предоставить документы.

"Документов не оказалось, и их вывели, поскольку это частная собственность", — объяснил лидер РНС.

Он уверен, что это сделали по указу президента и с целью выдворить или экстрадировать его из страны.

Стоит отметить, что пока нет никаких фото или видео-доказательств силовиков у отеля.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, он видел вооруженных людей, но доказательств не имеет.

"Я видел вооруженных представителей СБУ, с рациями и шевронами. Нет фото. Но думаю, что относительно фото или видео, то в отеле есть такая информация", — сказал Чернолуцкий.

В СБУ опровергли информацию о попытке задержания спецназом "Альфа" бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Напомним, 5 февраля, Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы Украины по делу о Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Накануне задержания генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что если экс-главе Одесской ОГА откажут в политическом убежище в Украине, он будет добровольно или принудительно депортирован.