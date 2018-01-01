В Госдуме прокомментировали заявление Украины о "принесенным в жертву" флоте в Крыму

Швыткин уверен, что подобные заявления делаются с целью оправдать действия украинских политиков.

В РФ заявили, что у Украины, по сути, и флота не было в 2014-м. Online.ua

Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление, котороеРоссией в 2014 году.

"Его (украинского флота — ред.) практически и не было: полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те Военно-морские силы Украины, которые в добровольном порядке вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства", — цитирует чиновника RT.

При этом Швыткин добавил, что подобные заявления делаются, чтобы оправдать действия украинских политиков, якобы получивших свои места после переворота в Киеве: "Данное заявление носит провокационный характер и направлено на то, чтобы оправдать действия украинской верхушки, которая незаконном путем пришла к власти".

Ранее в России открестились от обвинений в попытке взорвать крейсер "Украина": "Мы братский народ". В Госдуме считают, что украинские власти специально нагнетают обстановку в преддверии президентских выборов в стране.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во время чата в "Главреде" прокомментировал возможные перспективы Военно-морских сил Украины.