Волкер заявил, что после хорошего общения с Порошенко, ждет встречи с Сурковым в Дубае

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что хорошо поговорил с президентом Украины Петром Порошенко и готов отправиться на встречу с представителем президента РФ Владиславом Сурковым в Дубай.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Был хороший разговор с Порошенко. Еще полтора дня встреч в Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с представителями России", — написал Волкер.

Had a good conversation with President Poroshenko tonight. Looking forward to another day and a half of meetings in Ukraine before traveling to Dubai for talks with the Russians. https://t.co/8yXNHRKtvV