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Волкер заявил, что после хорошего общения с Порошенко, ждет встречи с Сурковым в Дубае

Сегодня, 09:14

Волкер отметил. что был хороший разговор с Порошенко.

 

Волкер
Курт Волкер. УНИАН
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что хорошо поговорил с президентом Украины Петром Порошенко и готов отправиться на встречу с представителем президента РФ Владиславом Сурковым в Дубай.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Был хороший разговор с Порошенко. Еще полтора дня встреч в Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с представителями России", — написал Волкер.

Напомним, 26 января спецпредставитель США Курт Волкер намерен встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча должна состояться в Дубае. Ранее он говорил, что последние переговоры о миротворческой миссии с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не были плодотворными, однако в январе все может измениться.

 
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Волкер, США, Украина, Порошенко, Россия, Дубай, переговоры
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