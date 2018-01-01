ЧМ-2018: результаты матча Англия - Панама

Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

Результаты матча Англия - Панама Reuters

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 года в России и вышла в плей-офф.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:1.

Хет-трик в составе английской сборной оформил нападающий Харри Кейн, дубль - защитник Джон Стоунз. Еще один мяч в ворота панамцев забил Джесси Лингард. В составе сборной Панамы автором первого гола в истории команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой:

• Стоунз - 8, 40,

• Кейн - 22; пен., 45+1; пен., 62,

• Лингард - 36,

• Балой - 78.

В заключительном туре группового этапа сборная Англии в Калининграде сыграет с командой Бельгии, сборная Панамы - в Саранске со сборной Туниса. Обе встречи пройдут 28 июня.

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, проходят с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

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