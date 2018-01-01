ЧМ-2018: результаты матча Англия - Панама

Встреча проходила в Нижнем Новгороде.
Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:1.
Хет-трик в составе английской сборной оформил нападающий Харри Кейн, дубль - защитник Джон Стоунз. Еще один мяч в ворота панамцев забил Джесси Лингард. В составе сборной Панамы автором первого гола в истории команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой:
В заключительном туре группового этапа сборная Англии в Калининграде сыграет с командой Бельгии, сборная Панамы - в Саранске со сборной Туниса. Обе встречи пройдут 28 июня.
Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, проходят с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.
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