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ЧМ-2018: результаты матча Англия - Панама

Сегодня, 17:02

Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

Чм 2018
Результаты матча Англия - Панама Reuters
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 года в России и вышла в плей-офф.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:1.

Хет-трик в составе английской сборной оформил нападающий Харри Кейн, дубль - защитник Джон Стоунз. Еще один мяч в ворота панамцев забил Джесси Лингард. В составе сборной Панамы автором первого гола в истории команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой:

  • • Стоунз - 8, 40,
  • • Кейн - 22; пен., 45+1; пен., 62,
  • • Лингард - 36,
  • • Балой - 78.

В заключительном туре группового этапа сборная Англии в Калининграде сыграет с командой Бельгии, сборная Панамы - в Саранске со сборной Туниса. Обе встречи пройдут 28 июня.

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, проходят с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

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Теги:  
ЧМ 2018, чемпионат мира по футболу 2018, футбол, спорт, Англия Панама
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