Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали фаворита матча Украина — Хорватия

Собраны данные 24-х контор, в которых минимальное преимущество имеет команда Хорватии.

Букмекеры назвали фаворита матча Украина — Хорватия sport-xl.net

Опубликован прогноз ведущих мировых букмекерских контор на матч заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина — Хорватия

Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 24-х контор, где минимальное преимущество имеет команда Хорватии.

На победу "клетчатых" можно поставить с коэффициентом 2,45 к 1, в то время как на победу украинцев — 2,83 к 1, а на ничью — 3,38 к 1.

Наиболее равной, эта пара кажется аналитикам британской William Hill — 2,70 против 2,60. Тем не менее, и эта контора с небольшим преимуществом ставит на победу гостей.

Напомним, ранее сообщалось, что перед матчем Украина — Хорватия в Киеве перекупщики предлагают фальшивые билеты.