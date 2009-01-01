Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали фаворита матча Украина — Хорватия

Собраны данные 24-х контор, в которых минимальное преимущество имеет команда Хорватии.
Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.
Портал собрал данные 24-х контор, где минимальное преимущество имеет команда Хорватии.
На победу "клетчатых" можно поставить с коэффициентом 2,45 к 1, в то время как на победу украинцев — 2,83 к 1, а на ничью — 3,38 к 1.
Наиболее равной, эта пара кажется аналитикам британской William Hill — 2,70 против 2,60. Тем не менее, и эта контора с небольшим преимуществом ставит на победу гостей.
Напомним, ранее сообщалось, что перед матчем Украина — Хорватия в Киеве перекупщики предлагают фальшивые билеты.