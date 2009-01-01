Украинский тренер заявил об отказе возглавить сборную Беларуси по футболу

Я не буду тренером сборной Беларуси, заявил Скрипник.

Виктор Скрипник rbc.ua

Украинский тренер Виктор Скрипник считался одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси , однако в итоге принял решение отказаться от предложения.

Об этом сообщил сам тренер в комментарии Pressball.by.

"Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена", — заявил он.

В сентябре прошлого года Скрипник был уволен с поста главного тренера бременского "Вердера" после четырех подряд поражений на старте сезона. Украинец работал в системе "Вердера" с 2004 года, а в октябре 2014-го возглавил главную команду бременцев.