Виду и Вукоевича предложили сделать почетными гражданами Киева

Звание предлагается присвоить за вклад в развитие киевского футбола.

В. Раснер, ФК "Динамо" Киев

Киевляне предложили присвоить звание почетных граждан города игрокам сборной Хорватии Огнену Вукоевичу и Домагою Виде

Просьба размещена на сайте электронных петиций Киевсовета.

"Присвоить звание почетного гражданина города Киева гражданам Хорватии, бывшим жителям города Киева и игрокам киевского Динамо Огнену Вукоевичу и Домагою Виде. Для людей, которые считают город Киев своим вторым домом, вклад в развитие киевского футбола. И за их позицию и поддержку Украины, после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными командами Хорватии и России", - говорится в тексте петиции.

На момент написания заметки обращение собрало 34 подписи с 10000 необходимых.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".

В ответ украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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