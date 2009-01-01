Зозуле разрешили перейти в новый клуб — СМИ

Одним из вариантов продолжения карьеры Зозули может стать МЛС.

Роман Зозуля. @Sportanalytic

Нападающему "Бетиса", украинскому футболисту Роману Зозуле разрешили превысить лимит переходов, чтобы найти новый клуб.

Украинский форвард может перейти в другую команду при условии, что она представляет чемпионат, который начинается в 2017 году. Источник отмечает, что агенты футболиста ускорили процесс поиска клуба, пишет Sportarena со ссілкой на испанское издание Marca.

Одним из вариантов продолжения карьеры Зозули может стать МЛС, чемпионат в которой стартует в ближайший уикенд, однако трансферное окно будет открыто до 8 мая.

А вот в чемпионате Китая, который также начинается на этой неделе, период регистрации новых футболистов закрылся 28 февраля.

Среди других возможных вариантов для перехода в клуб из еще не стартовавшего чемпионата можно выделить чемпионаты Норвегии, Швеции, Грузии, Казахстана и Беларуси, где зимнее трансферное окно продолжает работать.

Напомним, что зимой Зозуля подписал арендное соглашение с "Райо Вальекано", но трансфер был сорван фанатами .Форвард вернулся в "Бетис", но по регламенту ФИФА он не имеет права играть за эту команду до конца текущего сезона.

Ранее в ФИФА разрешили Зозуле вернуться в "Днепр", но переход не состоялся из-за запрета на трансферы для украинского клуба.

Как известно, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста.

Напомним, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

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