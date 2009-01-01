Как в Киеве прощались с Любомиром Гузаром, опубликованы фото и видео

В Собор приходят люди, чтобы отдать последнюю дань уважения Блаженнейшему Любомиру.

В Киеве прощались с Любомиром Гузаром УНИАН

В воскресенье, 4 июня, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова верующие прощаются с бывшим предстоятелем Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром

С самого утра в храме совершаются литургии. В Собор приходят люди, чтобы отдать последнюю дань уважения Блаженнейшему Любомиру, сообщает "Тиждень.uа".

Проститься с кардиналом могут все желающие. В понедельник, 5 июня, в 11 часов начнется траурная архиерейская божественная литургия с чином погребення.

Как сообщалось, многолетний руководитель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.

Видео: Живе Телебачення.