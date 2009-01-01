В Киеве на автостоянке дотла сгорели три машины, опубликованы фото с места происшествия

Инцидент случился прошлой ночью в Деснянском районе столицы.

Последствия пожара dp.dsns.gov.ua

В ночь на субботу, 3 июня, в Деснянском районе Киевана частной автостоянке, его уже ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по ул. Константина Данькевича 16/1, УНИАН, опираясь на сведения спасателей, пишет, что полностью сгорели три авто, пять — повреждены.

"В 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в городе Киев поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки… в автомобиле произошел пожар", — отметили в госслужбе.

Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из легковых машин, а потом огонь распространился на припаркованные рядом авто. В 4:45 пожар был ликвидирован, его причина выясняется.

Ранее в полиции Киева сообщили, что на Харьковском шоссе неизвестный ранил мужчину, пострадавшего доставили в больницу. Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.

Фото: dsns.gov.ua