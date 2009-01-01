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В Киеве на автостоянке дотла сгорели три машины, опубликованы фото с места происшествия

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Киев,пожар,ГСЧС,авто,стоянка < >
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1 / 3 Последствия пожара (dp.dsns.gov.ua)

Инцидент случился прошлой ночью в Деснянском районе столицы.

Киев,пожар,ГСЧС,авто,стоянка
Последствия пожара dp.dsns.gov.ua
В ночь на субботу, 3 июня, в Деснянском районе Киева произошел пожар на частной автостоянке, его уже ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по ул. Константина Данькевича 16/1, УНИАН, опираясь на сведения спасателей, пишет, что полностью сгорели три авто, пять — повреждены.

"В 03:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в городе Киев поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки… в автомобиле произошел пожар", — отметили в госслужбе.

Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из легковых машин, а потом огонь распространился на припаркованные рядом авто. В 4:45 пожар был ликвидирован, его причина выясняется.

Ранее в полиции Киева сообщили, что на Харьковском шоссе неизвестный ранил мужчину, пострадавшего доставили в больницу. Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.

Фото: dsns.gov.ua

Теги:  
Киев, пожар, ГСЧС, авто, стоянка
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