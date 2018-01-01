Назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет

Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.

Жареное мясо после 40 лет вредит не только фигуре – но и здоровью. 1zoom.ru

Медики подсчитали, что каждые 10 лет человек набирает в среднем 3-5 кг. А лишний вес в свою очередь влечет за собой атеросклероз, гипертонию, сахарный диабет, больные суставы и еще немало неприятных болячек.

В особой зоне риска находятся люди после 40 лет. Поэтому им необходимо следить за своим питанием, тщательно выбирая продукты.

Диетологи назвали топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет.

1. В первую очередь стоит сократить потребление мяса, прежде всего переработанного: колбасы и сосиски стоит заменить отварным мясцом.

2. Трансжиры – их чаще всего используют в кондитерских изделиях. Альтернативой им станут фрукты и сухофрукты.

Читайте также: Ученые назвали десерт, который лечит организм

3. Соль – не более 6 г в сутки.

4. Хлебобулочные изделия из белой муки – продукты из цельнозерновой, гречневой или ржаной муки будут на порядок полезнее.

5. Сахар – не более 4 чайных ложек для женщин в сутки и 7 чайных ложек – для мужчин.

Напомним, ученые выяснили, что прерывистое голодание грозит диабетом, раком и ранним старением. Бразильские ученые три месяца ставили опыты на крысах. А вот на себе людям такие "эксперименты" ставить они не рекомендуют.

Также ученые научились замораживать в человеке голод. Буквально. В США нашли способ существенно снизить аппетит у желающих похудеть.

Ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram