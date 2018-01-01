Без доступа в Крым и к Керченскому мосту: Украина собралась запретить вход судов РФ в свои воды

Мининфраструктуры передало МИД материалы о "несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску".

Российским судам хотят запретить вход в украинские внутренние воды. segodnya.ua

Мининфраструктуры Украины выступило с предложением закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны.

"Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Это недопустимо, когда <...> по реками Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда", – цитирует замминистра Юрия Лавренюка пресс-служба ведомства в понедельник.

Представители Мининфраструктуры, Минобороны, МИД, Госпограничной службы и Службы внешней разведки обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты аннексированного Крыма, а также перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста.

Лавренюк сообщил, что его ведомство передало МИД материалы о "несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску".

Напомним, украинская разведка сообщила, что в Азовском море "оживились" российские корабли. Силы РФ могут прибегнуть к задержаниям украинских рыболовецких судов, предупредили в штабе АТО.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из захваченного Россией Крыма командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

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