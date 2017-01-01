Луценко прокомментировал свой семейный отдых на Сейшелах

Как сказал генпрокурор, отдых оплатил один из работающих членов его семьи.

Юрий Луценко "РадіоСвобода"

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что его семья обладает достаточным количеством задекларированных денег для того, чтобы позволить себе отдых на Сейшельских островах.

С таким заявлением генпрокурор во вторник, 30 января, выступил в Брюсселе, сообщает новостное агентство "Укринформ".

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно за март-апрель", - сказал он.

Генпрокурор также отметил, что во время отдыха на Сейшелах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом" - отметил генпрокурор.

К слову, по данным СМИ, в конце минувшего года генпрокурор с семьей в течение недели отдыхал на Сейшелах, где арендовал три виллы.

Напомним, ранее в сети набрал популярность видео, на котором Юрий Луценко танцует со своим псом.