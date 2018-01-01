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"Не отделается солдатским ремнем по филее". Вице-президент ПАСЕ узнал подробности задержания Рубана

Сегодня, 07:20

Все серьезно, отметил народный избранник.

Рубан
Владимир Рубан задержан с целым арсеналом оружия, которое везли в столицу не просто так, отметил нардеп фото: politrada.com
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан теперь "не отделается лишь солдатским ремнем по филее".

Рубан был задержан с целым арсеналом оружия, которое везли в Киев не просто так, написал политик на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные собственных источников.

"Радует, что теперь Рубан не отделается лишь солдатским ремнем по филее... Все серьезно", — подчеркнул народный избранник.

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Владимир Рубан задержан с целым арсеналом оружия, которое везли в столицу не просто так, отметил нардеп Скриншот с facebook.com/volodymyr.ariev

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели. Позже генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание руководителя центра освобождения пленных.
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Владимир Арьев, Владимир Рубан, оружие, Киев
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