Луценко о поимке Рубана: задержание не было случайным

Генпрокурор заявил, что освобождать переговорщика не намерены.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 8 марта подтвердил задержание руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана с арсеналом оружия на линии разграничения.
В комментариях к посту на данную тему волонтера и экс-бойца АТО Мирослава Гая Луценко сделал ряд заявлений.
Генпрокурор написал о Рубане: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в своих словах на 100%.
Гай в своем блоге написал гипотезу о том, что предпринимаются меры для освобождения Рубана.
На эти слова Луценко ответил: "Никаких освобождений не будет".
Волонтер сообщил, что переговорщик был задержан на пункте пропуска Майорск. По его информации, пограничники передали Рубана сотрудникам СБУ.
Напомним, ранее о задержании силовиками Рубана сообщала известный волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.
Позже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука подтвердил информацию о задержании одиозного переговорщика.