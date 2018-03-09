Луценко о поимке Рубана: задержание не было случайным

Генеральный прокурор Юрий Луценко 8 марта подтвердил задержание руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана с арсеналом оружия на линии разграничения.

В комментариях к посту на данную тему волонтера и экс-бойца АТО Мирослава Гая Луценко сделал ряд заявлений.

Генпрокурор написал о Рубане: "Это не случайное задержание", добавив, что уверен в своих словах на 100%.

Гай в своем блоге написал гипотезу о том, что предпринимаются меры для освобождения Рубана.

На эти слова Луценко ответил: "Никаких освобождений не будет".

Волонтер сообщил, что переговорщик был задержан на пункте пропуска Майорск. По его информации, пограничники передали Рубана сотрудникам СБУ.

Напомним, ранее о задержании силовиками Рубана сообщала известный волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.

Позже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука подтвердил информацию о задержании одиозного переговорщика.