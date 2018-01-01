Погода в Украине 6-10 июня: когда ждать гроз, а когда +30⁰, и что сулят народные приметы

Считается, что уже с завтрашнего дня начинается настоящее лето.

Погода в Украине до конца этой недели будет преимущественно жаркой.

В среду, 6 июня, по всей территории Украины практически без осадков, пишет УНИАН. Жарче всего будет на юге страны – до +29 градусов, на остальной территории – до +24 градусов.

В четверг, 7 июня, осадки также не прогнозируются. Ночью +8-15 градусов, днем на юге до +28 градусов.

В пятницу, 8 июня, местами пройдут дожди с грозами. На юге Украины до +29 градусов, в остальных областях до +28 градусов.

Погода 9 и 10 июня в Украине обещает быть дождливой.

В субботу, 9 июня, ночью прохладнее всего будет на севере Украины – до +9 градусов, на остальной территории +12-17 градусов. Днем +25-30 градусов.

В воскресенье, 10 июня, ночью на севере до +9 градусов, днем от +22 градусов до +30 градусов.

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Народный прогноз погоды до конца недели

6 июня отмечается день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Если 6 июня идет дождь, то будет много грибов.

7 июня — Иванов день. Считается, что сильные росы на Иванов день — к хорошему урожаю.

8 июня — день Карпа. В народе подмечали: если в этот день много комаров, то последняя декада летнего месяца будет теплой, однако стоит ожидать осадков. Если 8 июня хороший урожай щавеля — лето будет теплым.

9 июня — Федорин день. Если день был облачным, но к вечеру облака пропали – то можно ждать, что следующий день будет ясным.

10 июня отмечается день Никиты Тихого, Евтихия. Если день тихий и безветренный, то будет богатый урожай.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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