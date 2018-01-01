Украинцы высказались о статусе второго государственного для русского

Большинство граждан считает, что единственным официальным языком должен быть украинский.

Украинцы не хотят видеть русский язык вторым государственным УНИАН

Большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Такое мнение высказали 61% граждан, опрошенных социологической группой "Рейтинг".

При этом 17% опрошенных допускают, что при сохранении статуса государственного за украинским языком русскому в отдельных регионах надо предоставить статус официального языка.

В то же время 19% респондентов считают возможным предоставление статуса государственного как украинскому, так и русскому языкам.

Больше всего сторонников предоставления русскому языку определенного статуса живут на юге и востоке страны. Но даже в этих регионах 40-45% респондентов высказались за сохранение статус-кво в государственной языковой политике.

Группа "Рейтинг" проводила опрос с 22 июня по 5 июля 2018 года, в нем приняли участие 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет, репрезентативность представлена по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Организаторы соцопроса указали погрешность, равную 1,7%.

Напомним, согласно соцопроса компании компании GfK Ukraine, в случае, если бы выборы президента Украины проходили не в 2019-м году, а в ближайшее воскресенье, то их бы выиграла Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в парламенте.

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