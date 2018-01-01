В Крыму на детской "Новой волне" победила участница с материковой Украины: видео

Девочка выиграла приз, который позволит снять на полуострове собственный клип.

Ева из Кременчуга победила на конкурсе в Крыму Фото: Instagram/Ева Лепа

В аннексированном Крыму в детском лагере "Артек" 1 июня прошел музыкальный конкурс "Новая волна" , первое место в котором заняла жительница материковой Украины Ева Лепа.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на организаторов мероприятия, второе место получила певица Ивена Работова из Болгарии, третье – Софья Фоменко из России. Обладателем приза зрительских симпатий стала еще одна россиянка Диана Анкудинова.

Согласно заявленным ранее условиям конкурса, двенадцатилетняя Ева Лепа из Кременчуга получит возможность снять клип на свою музыкальную композицию.

Отмечается, что в жюри конкурса вошли певцы Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина. Председатель жюри - композитор и продюсер Игорь Крутой. Поддержать участников в Крым приехали Тимур Родригез, Жасмин, группа "Пицца", Юлианна Караулова, Алексей Воробьев.

Напомним, впервые после официального открытия на Крымском мосту произошло ДТП. Из-за несоблюдения дистанции легковое авто столкнулось с пассажирским автобусом.

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