Борис Моисеев открывает в Крыму школу танцев

Цена за 40 минут занятий будет ниже рыночной.

Борис Моисеев Instagram

Артист Борис Моисеев планирует основать в Ялте студию танцев.

Об этом пишет starhit.

"Этот курорт я выбрал не случайно, — объяснил Моисеев. — Там живут мои друзья, я часто бываю у них в гостях и в восторге от местного климата – здесь мне дышится так легко, как нигде! Давняя подруга Света Чабанова, которая сама увлекается танцами, как-то предложила — мол, не хочешь обучать людей балетному мастерству? Я подумал – почему нет, ведь для этого есть все условия… Света владеет отелем "Медовый месяц" в Ялте, в нем подруга и предложила открыть школу. Я это место хорошо знаю — всегда останавливаюсь там, приезжая на отдых. В гостинице много пространства, студия займет 150 кв. м".

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Школа Моисеева "Философия красоты" заработает через полгода, в отеле уже начались ремонтные работы. Помещение рассчитано на 70 человек. Клиенты артиста смогут не только научиться гармонично двигаться, но и овладеют техниками релакса— на базе школы профессиональные тренеры станут вести занятия по йоге.

"Я последние несколько лет хотя бы полчаса каждый день обязательно посвящаю практикам, — рассказывает Борис. — Уже встаю в позу собаки и сажусь в позу лотоса. После чувствую себя обновленным… Кстати, обучаться люди смогут не только в гостинице, но и за ее пределами. Я со Светой и педагогами планирую организовать летние выездные школы, которые будут работать на пляжах, чтобы люди могли одновременно отдыхать и совершенствовать фигуру. Цели нажиться на желающих получить знания у меня нет — цена за 40 минут будет ниже рыночной".

Напомним, Борис Моисеев признался, в каких местах делал пластику.