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"Были такие мысли". Сердючка может снова представить Украину на Евровидении

Сегодня, 02:37

Андрей Данилко заявил о реальности такой гипотезы при наличии хорошей песни.

Сердючка
Верка Сердючка снова не против представить Украину на международной арене РИА Новости
Популярный украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, признался, что задумывался о возможности повторного участия в международном песенном конкурсе Евровидение.

"У меня такие были мысли. Думаю, ну такая скукотища, а мы тогда поехали и такого шума наделали, 10 лет нельзя было отдышаться. При наличии хорошего настроения и хорошей песни — я бы с удовольствием", - рассказал он ведущей Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Данилко высказал свое мнение о повторном участии в Евровидении представителя Норвегии Александра Рыбака, который с триумфом выиграл песенный конкурс в Москве.

"Чаще всего это плохо, особенно если ты выиграл, это очень опасно. Я думаю, Саша преследует одну цель — напомнить о себе", — считает Данилко.

Напомним, Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai принесла Украине второе место на конкурсе Евровидение-2007.

Как ранее сообщалось, норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова представит Норвегию на Евровидении с веселой диско-композицией "Вот как ты пишешь песню".

Как известно, Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 представит исполнитель MELOVIN. После победы в Национальном отборе певец решил перейти на украинский язык, чтобы в Лиссабоне разговаривать "очень красиво".
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Андрей Данилко, Верка Сердючка, Катя Осадча, Евровидение, участие, победа, Украина
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