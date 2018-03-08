Melovin рассказал о Евровидении-2018 и почему заговорил на украинском

7 марта на пресс-конференции в Киеве представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN рассказал о том, как готовится к конкурсу и объяснил, почему неожиданно решил перейти на украинский язык.

Переход на украинский язык – это не имиджевый пиар-ход, а личное взвешенное решение, заверил он. "Это осознанный выбор. Я, во-первых, понимаю, что представляю не то что интересы Украины, а свой жанр своей музыки в Европе. Это очень красиво – разговаривать на украинском языке там, в Лиссабоне, и здесь, в Украине. Мне лично это не очень легко, но говорить на украинском для меня очень важно", – цитирует артиста РБК-Украина.

При этом он отметил, что у него нет специального месседжа для Европы. "Но у меня есть свой личный месседж, и он написан у меня на руке. Я сделал себе татуировку в Одессе, своем родном городе. Это слова "Brave, Love, Freedom" – храбрость, любовь, свобода. Это такие вещи, которые должны быть в каждом из нас", – добавил певец.

Ранее Виталий Козловский рассказал, какие шансы на победу у Melovin на "Евровидении-2018". Артист пророчит представителю от Украины хороший результат.