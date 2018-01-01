Евровидение-2018: как голосовать за участников

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале, так определила жеребьевка.

Подчеркиваем, что Украина может голосовать только во втором полуфинале Фото: i-Free.com

8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начнется 63‑й конкурс песни Евровидение-2018 , и зрители услышат композиции участников первого полуфинал а.

Голосовать за участников первого полуфинала Украина не сможет, так определила жеребьевка.

Во время второго полуфинала, в котором будет выступать представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров), можно отдать голос за понравившегося участника. Это можно сделать, отправив SMS с его номером на специальный номер, который огласят в прямом эфире. Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Напомним, что два года назад изменили систему подсчета голосов. Раньше результат участников складывался из итогов голосования жюри и зрителей, теперь же судьи и поклонники будут оценивать исполнителей по отдельности. Благодаря новой системе зрители до последней минуты не будут знать имя победителя. В случае одинакового количества баллов победителем становится участник, набравший наибольшее количество голосов от телезрителей.

Как в полуфинале, так и в финале, результаты голосования Национального жюри страны должны определяться таким образом:

12 баллов – песня, что получила высшую оценку;

10 баллов – песня, которая занимает второе место;

8 баллов – песня, занявшая третье место;

7 баллов – четвертое место и так далее.

Сражаться за право попасть в гранд-финал в первом полуфинале будут 19 участников, но только 10 из них смогут пройти дальше. По такому же принципу будет проходить и второй полуфинал.

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Впервые за всю историю Евровидения в Украине, трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Ранее стало известно, что букмекеры в день первого полуфинала внезапно изменили прогнозы о победителе.

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