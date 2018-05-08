Евровидение-2018 первый полуфинал: где смотреть, видео-трансляция конкурса

Уже 8 мая 19 конкурсантов представят свои композиции.
8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начнется 63‑й конкурс песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции участников первого полуфинала.
Сражаться за право попасть в гранд-финал будут 19 участников, но только 10 из них смогут пройти дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступят в таком порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.
Напомним, на конкурсе Евровидение 2018 Меловин будет представлять нашу страну.
Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.
Трансляцию СТБ можно посмотреть на сайте телеканала. Комментатором будет известный телеведущий Сергей Притула.
UA: Первый будет проводить трансляцию вживую на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый. Комментировать конкурс будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук.
Также посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.
Всего в конкурсе участвуют 43 страны, они распределены на два полуфинала. 8 мая выступят 19 конкурсантов:
1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"
2. Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice"
3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall"
4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"
5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"
6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"
7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy"
8. Белоруссия - Alekseev "Forever"
9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza"
10. Болгария – Equinox "Bones"
11. Македония - Eye Cue "Lost and Found"
12. Хорватия - Франка "Crazy"
13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"
14. Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"
15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters"
16. Армения - Севак Ханагян "Qami"
17. Швейцария - Zibbz "Stones"
18. Ирландия - Райан О'Шонесси "Together"
19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego"
10 мая во втором полуфинале выступят 18 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) выступит последним:
1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"
2. Румыния - The Humans "Goodbye"
3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"
6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"
9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"
11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12. Мальта - Кристабель "Taboo"
13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"
14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"
15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"
17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"
18. Украина - Melovin "Under the Ladder"
Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения-2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":
1. Великобритания - SuRie "Storm"
2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"
3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"
4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"
5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"
По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego".
Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.