"Бл*дь, Трамп". В США художник выстриг президенту на поле гигантское послание: фото

Автор шедевра пожелал остаться неизвестным.

Художник не пожалел времени и денег на послание Трампу Фото: Scotsman

В американской глубинке на поле сельхозкультур появилась огромная надпись с нецензурным словом на русском языке "Бл*ядь, Трамп".

Как сообщает ресурс Scotsman, владелец угодий утверждает, что к нему подошел художник, который попросил использовать одно из полей для изображения послания президенту.

Отмечается, что именно эта местность была избрана неспроста. Здесь будет в ближайшие дни пролетать Трамп по пути из Вашингтона в Лондон.

"Была финансовая сделка, я не буду говорить, сколько, но это было вознаграждение за поврежденные культуры, которые не будут спасены", - раскрыл фермер некоторые детали.

Гигантское изображение в ширину составляет 200 метров. Фотография была сделана на высоте 400 футов с беспилотника. Авторы, которые работали над шедевром на протяжении 14 часов в условиях сильной жары, убеждены, что президент увидит послание из левого окна своего вертолета.

Журналисты спросили у фермера об его отношении к политике Трампа, поскольку он разрешил на своих полях сделать негативную надпись в адрес президента.

"Многие спрашивали меня об этом, но мое отношение к Трампу полностью нейтрально. Для меня это была сделка между мной и художником", - рассказал американец.

Фото: Scotsman

Напомним, в Одесской области на поле пшеницы появилась крупная матерная надпись, которую можно прочесть с высоты. Таким образом фермер ответил рейдерам, которые хотят забрать арендуемые им земли вместе с урожаем.

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