"Борьба с коррупцией" в ДНР: охранка и МВД соревнуются в рейдах на учебные заведения

Боевики пытаются "выявить случаи взяточничества со стороны педсостава и чиновников системы образования", написал Тымчук.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донецкой областиначали кампанию "по борьбе с коррупцией" в сфере образования.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что "министерство госбезопасности" (охранка) и так называемое МВД "республики" соревнуются в рейдах на учебные заведения и райотделы образования.

По словам эксперта, террористы пытаются "выявить случаи взяточничества со стороны педагогического состава и чиновников системы образования". "Отмечены случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов", — добавил политик.

Ранее Дмитрий Тымчук писал, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса главари банд террористических ДНР и ЛНР используют инженерную технику для наживы — применяют "в интересах местного населения за соответствующую плату".