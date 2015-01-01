Использовали и выбросили. Боевики с увечьями попрошайничают на улицах Донецка и Луганска

Калекам "светит" пенсия в размере 1800 рублей.

Боевики-инвалиды в Донецке Facebook Роман Бочкала

По информации местных источников аналитического отдела, боевиков ЛНР и ДНР, которые потеряли конечности и получили увечья, ожидает печальная участь — пенсия в размере 1800 рублей (700 грн). И это максимум, при условии предоставления подтверждения участия в боевых действиях.

Сейчас на территории РФ уже прикрыли т.наз. "реабилитационные центры", которые действовали в Ростове-на-Дону и финансировались террористом Игорем Гиркиным ("Стрелком").

Официальные власти России пытаются на своей территории избавиться от этих наемников. На протезирование нечего надеяться, поскольку нет соответствующего учета и централизованной организации этого процесса. Максимум на что могут рассчитывать ранены боевики — это сбор денег на карточку через соцсети или на помощь благотворительных организаций России.

Примечательно, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей деятельность благотворительных организаций из России фактически запрещена. Если раненые боевики находятся на территории России, то они имеют какой-то шанс, но на территории ОРДЛО шансов у них нет, они брошены на произвол судьбы.

Именно поэтому их много на улицах оккупированных городов Донбасса, где они без рук и ног, но с медалями вымышленных "республик" попрошайничают. Эта картина показывает реальное отношение к ним — использовали и выбросили.

Кроме того, на оккупированных территориях ОРДЛО стала устойчивой практика, когда погибших боевиков увольняют задним числом, чтобы не выплачивать "социальную компенсацию".

Аналитотдел "Правої справи" располагает конкретными фамилиями боевиков ЛНР, которые после подрыва на мине были уволены задним числом. Так, 23 июля 2016 года примерно в 15:00 в районе базы отдыха "Десюлия" подорвался на мине и умер по дороге в больницу командир 2-го взвода разведроты 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР Сергей Никифоров, 1973 г.р. По сообщениям, которые были получены непосредственно с места происшествия, боевики тянули раненого на себе, не имея возможности оказать ему первую медицинскую помощь в связи с отсутствием необходимых средств и лекарств.

Как выяснилось позже, командование 2-го АК дало команду уволить Никифорова задним числом и оформить этот случай как получение ранения гражданским жителем, который пострадал от обстрелов со стороны ВСУ.

Дмитрий Снегирев