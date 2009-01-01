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Новые детали зверского убийства главы "Киевоблэнерго". СМИ рассказали, как бандиты издевались над жертвами

Сегодня, 11:12

Во время осмотра тела Полывяного в его одежде нашли крупную сумму денег.

Полывяный, Киевоблэнерго, дом
Дом в котором жили супруги Полывяные. obozrevatel.com
Стали известны новые детали зверского убийства главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. 

Как стало известно "Обозревателю" из собственных источников, четверо участников разбойного нападения на дом не пожалели и 55-летнюю супругу погибшего — Галину. Женщину били, ей также резали лицо. 

В Боярской центральной районной больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

Также издание пишет, что во время осмотра тела Полывяного в его одежде нашли крупную сумму денег.

По информации источника, мужчина был в домашнем халате, руки связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен.

Также на теле Полывяного судмедэксперты обнаружили многочисленные ушибы, а также переломы ребер.

Напомним, вечером 24 сентября в селе Белогородка Киевской области злоумышленники напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену. Нападавшие били супругов, требуя их признаться, где находится сейф.

Не получив информации, они взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату, там позже его нашли мертвым. 

фото: obozrevatel.com

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Полывяный, Киевоблэнерго, нападение, убийство
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