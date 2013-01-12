Пережила царя и две мировые войны. Умерла самая старая украинка

Наша соотечественница могла получить титул старейшей женщины в мире.

Кристина Нагорная Скриншот видео с tsn.ua

В Черниговской области в возрасте 117 лет умерлаукраинка — Кристина Нагорная, она претендовала на титул старейшей женщины в мире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналистка Алла Скорик на своей странице в Facebook написала, что у бабушки была насыщенная жизнь — "шутка разве — родиться в 1900-м, царя пережила, две мировые войны".

"… застала пятого президента уже независимой Украины! Трижды замужем, у нее более 100 лет трудового стажа...", — отметила автор.

Напомним, в августе в Израиле в возрасте 113 лет умер самый старый мужчина на Земле — Исраэль Кристал, 15 сентября ему могло исполниться 114-ть. Узнать больше о жизни рекордсмена можно здесь.

Видео: ТСН