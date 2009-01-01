Планета для переселения "русского мира". В Сети троллят космическое открытие ученых

Нас отвлекают от преступной власти, считает пользователь Укроп Пекучий.
В частности, офицер запаса, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook написал, что найдена планета для переселения "русского мира".
"NASA обнаружило неразумные формы жизни на планете ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)!", — пошутил активист.
Между тем пользователь Укроп Пекучий в Twitter выразил мнение, что "открытием нас отвлекают от преступной власти".
Кроме того, журналист Тим Златкин у себя в соцсети поделился, что его огорчило открытие.
Це ж наче сьогодні НАСА пресуху дає по інопланетянах! pic.twitter.com/JagSnoLyTv— AlexDerkach (@AlexFanat1) 22 лютого 2017 р.
Знайте, если НАСА говорит об открытии новых планет, а я молчу, то мне не все равно, я просто уже еду в Академию Звездного Флота.— я шпион (@inlovewithsock) 23 лютого 2017 р.
Напомним, 20 февраля в американском Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Позже пользователи Сети отреагировали на новость, в частности, выложив в соцсетях фотожабы.