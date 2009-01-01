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Планета для переселения "русского мира". В Сети троллят космическое открытие ученых

Сегодня, 12:47

Нас отвлекают от преступной власти, считает пользователь Укроп Пекучий.

Космос
Космос, иллюстрация фото: NASA
Интернет-пользователи отреагировали на открытие западными учеными планет, которые могут быть пригодны для жизни (было озвученно на пресс-конференции NASA), разместив в соцсетях едкие комментарии и смешные картинки.

В частности, офицер запаса, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook написал, что найдена планета для переселения "русского мира".

"NASA обнаружило неразумные формы жизни на планете ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)!", — пошутил активист.

Между тем пользователь Укроп Пекучий‏ в Twitter выразил мнение, что "открытием нас отвлекают от преступной власти".

Кроме того, журналист Тим Златкин у себя в соцсети поделился, что его огорчило открытие. 

Напомним, 20 февраля в американском Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Позже пользователи Сети отреагировали на новость, в частности, выложив в соцсетях фотожабы.

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ученые, NASA, открытие, планеты, Гай, Златкин, русский мир
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