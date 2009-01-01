Убийство Окуевой. В полиции утверждают, что на найденном автомате нет отпечатков и следов ДНК

Оружие обнаружили на открытой местности, отметил Жукович.

Автомат, иллюстрация zonawar.ru

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что вблизи места убийства добровольца сил АТОбыл найден автомат, но на нем не обнаружены

Об этом он рассказал в комментарии УНИАНу.

В то же время спикер уточнил, что оружие направлено на баллистическую экспертизу.

"Сейчас в (Киевской — Ред.) области продолжаются оперативно-профилактические отработки по уменьшению количества уголовных преступлений. Мы отрабатываем всю территорию области, и каждый день у нас есть определенное количество оружия, которое мы изымаем", — отметил собеседник.

По его словам, автомат, который был найден недалеко от места преступления, не является исключением из этого правила. "Просто следователи в этом случае считают, что он может быть причастен к расстрелу автомобиля (в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев — Ред.), поэтому к нему такое пристальное внимание...", — добавил Жукович.

"Он был найден на открытой местности, то есть не в помещении и не в доме… Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено — ни отпечатков, ни остатков ДНК", — утверждает пресс-секретарь.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.