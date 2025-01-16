Почему Путин еще жив, а его окружение бедствует: Ягун раскрыл реальную ситуацию в РФ

Путин создал в России симбиоз государственного капитализма с непонятным бизнесом.

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Почему Путин до сих пор жив / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Ключевые тезисы Ягуна:

В РФ создан симбиоз государственного капитализма

Почему окружение Путина не избавилось от него

На сайте Главред состоялся чат с бывшим заместителем председателя СБУ, генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном. Эксперт объяснил, почему Путин до сих пор жив, а его окружение и российские олигархи, которые терпят огромные убытки из-за политики Путина, терпят его.

"То, что окружение и российские олигархи терпят убытки, - это самый большой миф. Посмотрите на их доходы: они зарабатывают на войне огромные средства! Да, кто-то самоуничтожается, кто-то теряет, но кто-то немало получает. Получает - за счет активов западных компаний, перераспределения определенных активов и еще на чем-то. А вот та часть российских бизнесменов, которой что-то не нравилось, уже давно выехала из России", - отметил Ягун.

В РФ создан симбиоз государственного капитализма с непонятным бизнесом, где часть доходов и имущества отдается до определенного момента в аренду. То есть, пока ты нормально себя ведешь, все имеешь.

"Все они и в Европу могут поехать, и в другие страны, и разные паспорта имеют, и нормально отдыхают. Это мы думаем, что россияне под санкциями ездят на отдых в Сызрань, но на самом деле у них все хорошо", - добавил эксперт.

Также есть факторы, которые в определенный момент могут повлиять на Россию, но они пока не начали работать, к сожалению. Пока Путин делится доходами и частично контролирует ситуацию, ничего не изменится.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Указ о проведении военных сборов среди резервистов в РФ касается представителей всех силовых структур, указ вступил в силу с момента публикации.

Стало известно, какие города Украины в опасности из-за нового приказа Путина. Война в Украине продолжается, а президент РФ Владимир Путин уже приказал готовить новый удар по нашей стране. Повышенная опасность ожидается в ближайшие дни в восьми городах и областях.

Виктор Ягун раскрыл, что Владимира Путина могут устранить одним из 3-х вариантов. Также есть варианты, которые просто невозможно предсказать, например, определенный обвал, который спровоцирует устранение Путина, или какого-то капитана из охраны Путина просто переключит, и он начнет стрелять.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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