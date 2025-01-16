100-летняя сделка с Британией и 'сюрприз' для Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 16 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 16 января / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Донбассе

Армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины в Донецкой области и продвинулась в ряде населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в ночь на 16 января сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В то же время Силы Обороны Украины восстановили положение возле Успеновки Донецкой области.

видео дня

В прощальной речи в Белом доме Байден вспомнил Украину: что сказал

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома. Его срок на посту лидера США заканчивается 20 января. В своей речи Байден упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".

"Украина свободна, мы опередили в конкуренции Китай и сделали многое другое", - сказал он.

Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он впервые посещает Украину, находясь на новой должности, и планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет The Guardian, Украина и Великобритания подпишут соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений с предложением дальнейшей военной помощи Киеву.

Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину в качестве миротворческого контингента. Такой сценарий мог бы быть реализован после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий.

Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

С 18 марта мобильный оператор связи Vodafone закрывает тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, из-за чего абонентов переведут на Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить дороже.

Как сообщили в компании, сам перевод для пользователей будет бесплатным, однако за новый тариф им придется платить на 20 гривен больше, то есть не 230, а 250 гривен ежемесячно.

Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе начнут действовать графики

Если в феврале в Украине будут более сильные морозы и температура воздуха будет опускаться ниже, чем -5 градусов, то могут вернуться графики отключения света.

Об этом сказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев 24". Он отметил, что стоит быть готовыми ко всему, поэтому не стоит зарекаться.

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

В ночь на 16 января местные жители Тамбовской области страны-агрессора России пожаловались на взрывы. Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил в Telegram об атаке на Тамбовский пороховой завод.

По его словам, этот объект уже не впервые был атакован, ведь является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который задействован в войне против Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому диктатору Владимиру Путину, потому что ему нравятся сильные личности, которые "все держат под контролем". Однако Трамп не понимает сути.

Когда Трамп поедет на встречу с российским диктатором, ему должны объяснить, что он будет говорить с международным преступником. Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде.

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

Украина не ведет за кулисами никаких разговоров со страной-агрессором Россией о введении режима прекращения огня, или каких-либо мирных соглашений. Об этом в интервью польским СМИ рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня очень важно сохранить союз между партнерами, без того в Европейском Союзе достаточно уже в кавычках друзей. Есть те, которые делают все, чтобы найти какую-то приверженность к России или сбалансировать - найти свое место между Украиной и Россией, а не быть на стороне правды, на стороне Украины", - подчеркнул президент.

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потери российских войск во время боевых действий в Курской области.

За 5 месяцев Курской операции потери россиян составили 30-35 тыс. человек ранеными и убитыми, сообщил он в интервью польским СМИ.

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной. Суть возможного предложения описали журналисты The Hill.

Как пишет издание, РФ сложно развивать свою космическую программу из-за санкций, запрета на поставку оборудования и нехватки финансов. Аналитики предполагают, что состояние российской космической программы ухудшается еще со времен аннексии Крыма 2014 года. Дональд Трамп может предложить помощь Кремлю.

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Погода в Украине в пятницу, 17 января, отметится преимущественно небольшими морозами - температура воздуха не будет отклоняться очень далеко от нуля градусов.

При этом в пятницу, как и в предыдущие дни, будет заметна алогичная термическая особенность - на юге будет холоднее всего ночью, а днем теплее всего. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

В отчете Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия находится на завершающих этапах фактической аннексии Беларуси. Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений РФ в Беларуси уже создает угрозы для Запада.

По оценкам аналитиков ISW, хотя усилия Москвы по де-факто аннексии Беларуси в рамках союзного государства еще не завершены, но уже достигли значительных успехов. Это требует от НАТО переоценки последствий усиления российского контроля над Беларусью, возможностей и ресурсов, которые в результате этого Москва может использовать против Альянса, США и Украины.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию о том, что 50% сотрудников ведомства якобы подлежат мобилизации.

Как говорится в Telegram-канале ГСЧС, опубликованная ранее информация не соответствует действительности.

В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БПЛА РФ

В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали в Соломенском районе в четверг, 16 января. По предварительным данным пострадавших нет, в результате повреждено авто.

"В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

Пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" сообщила, что российские террористы разрушили термобарическими боеприпасами ряд важных промышленных объектов на Покровском направлении.

Как пишет "Хортица" в своем Telegram-канале, враг наносит авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.

Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

Погода в Украине уже в феврале удивит всех. Как рассказал в интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин, в Украине будет ранняя весна.

"Будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается дефицит осадков. Температура будет в пределах +5 - +10 градусов днем, ночью возможны заморозки", - говорит народный синоптик.

Зеленский резко ответил Фицо по поводу переговоров с Путиным и напомнил о покушении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости дискуссии о нормализации отношений с РФ, комментируя недавние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Руководство Словакии играет в очень опасные вещи. Оно в это играет, пока война не пришла в его дом, и все. Оно этого не понимает. Я считаю, что зло должно быть наказано", - сказал Зеленский в интервью польским СМИ.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Воронежской области РФ - Генштаб

В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области страны-агрессора России.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, по меньшей мере три ударные БпЛА попали в цель, в результате чего на объекте возник масштабный пожар.

Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины: дипломат назвал риски

Есть риск, что избранный президент США Дональд Трамп может о чем-то договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным за спиной у украинцев.

Трамп никогда не говорил и не скажет фразы "ничего об Украине без Украины", ведь это не его подход. Он больше склонен к односторонним действиям. Такое мнение высказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в интервью Главреду.

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве: что предполагается

Сегодня, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Об этом сообщает Укринформ.

РФ не удается достичь целей на фронте: Сирский заявил о тяжелой ситуации

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта.

Во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки (США) Чальзом Брауном, Сирский выразил соболезнования по поводу масштабных пожаров в Калифорнии, говорится в заметке в Telegram-канале.

Силовое обеспечение Украины в войне против России только за прошлый год обошлось в 100 млрд долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с британским премьер-министром Киром Стармером, передает УНИАН.

В то же время, почти половину средств Украина направила самостоятельно.

"Мы передадим привет": Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

В четверг, 16 января, РФ атаковала Киев дронами во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украина достойно ответит на действия агрессора. Об этом заявил Зеленский в комментарии Интерфакс-Украина.

Что может развалить Россию: генерал-майор СБУ назвал рецепт распада РФ

Страну-агрессора Россию могут развалить внутренние противоречия по этнической проблематике, это сейчас и происходит.

Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде. Он напомнил, что в свое время именно начало погромов, в частности, еврейских, предшествовало расколу Российской империи.

Для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня: генерал назвал важную деталь

Генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что для российского диктатора Владимира Путина Покровск приобрел значение стратегического уровня.

Маломуж также считает, что перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск и практически стоит на грани выполнения своих тех задач агрессивных по завершению спецоперации. Главной целью РФ является захват Донецкой, Луганской, частично Харьковской, Запорожской, Херсонской области и понятно вытеснение войск ВСУ с Курщины.

Четыре страны НАТО против принятия Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО.

По его словам, сразу несколько стран НАТО выступают против присоединения Украины к Альянсу. Об этом он сказал во время брифинга с британским премьером Киром Стармером.

Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие США

20 января состоится торжественная инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это событие стало выдающимся моментом, который ознаменовал начало его президентского срока и переход к новой политической эре. После неожиданной победы на выборах в 2024 году Трамп вступает в должность с обещаниями укрепить экономику, восстановить инфраструктуру и "снова сделать Америку великой".

6 января 2025 года победа Трампа на президентских выборах 2024 года официально была утверждена Конгрессом США.

Главред собрал главное, что стоит знать об инаугурации Трампа.

Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg.

Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сразу после инаугурации Трампа между командами начнутся официальные разговоры и консультации, а сама встреча может состояться в ближайшее время, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что ведутся переговоры относительно возможного размещения в Украине миротворцев из Франции и Великобритании. Об этом он сообщил во время эфира телемарафона.

По его словам, инициатива принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а недавняя встреча премьер-министра Великобритании с Макроном подтверждает, что этот вопрос обсуждается.

Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ - Defense Express

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал уничтожение российских нефтяных резервов.

"Силы обороны Украины продолжают свою деятельность по уменьшению боевого потенциала противника. Одним из направлений является уничтожение возможностей логистического обеспечения войск, в частности горючего, которое является жизненно важным ресурсом для армии на поле боя. Судя по динамике, сейчас у россиян все меньше средств для противостояния таким ударам со стороны Сил обороны. Это может свидетельствовать о дальнейших растущих возможностях для Украины на поле боя", - отметил Рябых для "Эспрессо".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Об этом он сообщил словацкому изданию iRozhlas.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие несколько дней", - ответил Фицо не указав дополнительных деталей.

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей. Об этом сообщил офицер 12-й бригады Азов Святослав с позывным Храбрый в интервью Radio NV.

По его словам, потеря Торецка - это большая угроза начала боев за новые населенные пункты и потенциально возможного в будущем взятия Константиновки и Славянска.

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы лиц, находящихся в запасе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны-агрессора России.

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда переоценивают свои возможности по быстрому окончанию войны России против Украины. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Суспільному".

"Сначала они резервировали 24 часа, а сейчас уже речь о 100 днях. Я боюсь, что потом будут еще дополнительные промежутки времени", - сказал он.

"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали о столетнем соглашении с Британией

Столетнее соглашение между Украиной и Британией открывает новую страницу в отношениях двух стран, которые сейчас являются самыми тесными партнерами. В 2025 году Великобритания предоставит Украине 6,6 миллиарда долларов военной помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Визит Премьер-министра Великобритании, подписание столетнего соглашения. Это принципиально новый формат отношений. Наиболее близкие отношения сейчас между Украиной и Британией, и некоторые вещи, которые мы включили в столетнее соглашение с Британией, точно можно делать также с другими государствами, развивая наши партнерства. Больше оборонного взаимодействия, безопасности", - сказал глава государства.

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