Отставка Пашиняна и Россия "в дамках": чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Нагорном Карабахе / Reuters

Вечером понедельника, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании совместного с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Боевые действия на спорной территории Армении и Азербайджана начались в конце сентября и длились 43 дня. Этим соглашением он фактически признал Армению проигравшей стороной в многолетнем споре за территории Закавказья, после чего в стране вспыхнули акции протеста. Протестующие осудили поступок Пашиняна, и заявив, что не намерены "сдавать свои земли", требовали встречи с премьером и штурмовали здание правительства в Ереване, а оппозиционные партии потребовали отставки премьер-министра.

Перемирие в Нагорном Карабахе есть, но ненадолго

Подписанный тремя странами документ, который глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал не иначе, как "капитуляцией" Армении, подразумевает ряд ключевых моментов:

Полное прекращение огня в зоне конфликта и остановку сил участников на текущих позициях;

Возврат Азербайджану ряда районов, находящихся под контролем Армении;

Разворачивание российского миротворческого контингента с продлением пребывания каждые пять лет и вывод армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора;

Разблокировку всех экономических и торговых связей в регионе;

Возврат внутренне перемещенных лиц на территорию Нагорного Карабаха под контролем ООН.

Как объяснил вскоре после подписания документа сам Пашинян, ему пришлось пойти на мировую по настоянию армянских военных, так как, по их словам, в Армении возникли проблемы с призывом резервистов.

"Если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность… Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало…", — заявил Пашинян.

На самом деле, Пашиняну, как отмечает Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос , не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступки Азербайджану. Он указывает, что "сливы" о возможном подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном появились еще несколько дней назад, задолго до сбития Азербайджаном российского вертолёта - вопрос был лишь в том, когда именно стороны его подпишут. "Безусловно, сбитый вертолёт мог ускорить этот процесс, но думаю, он больше зависел от взятия под контроль Азербайджаном ключевой для Армении точки - города Шуши", - говорит Семиволос.

Читайте такжеУ Путина в Карабахе всё получилось на триста процентовДиректор Института внешнеполитических исследований Дипакадемии МИД, политолог Григорий Перепелица убежден, что выступив посредником при подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном, Россия собрала все сливки, прежде всего потому, что теперь она, благодаря присутствию российских миротворцев, контролирует Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

"Подписание соглашения подтвердило тезис о том, что конфликт модерирует Россия - она выжидала удачного момента и буквально выхватила победу у Азербайджана из рук, когда тот практически занял ключевые позиции и Нагорный Карабах был на грани капитуляции, потому что подавляющее большинство оккупированных территорий Нагорного Карабаха уже были захвачены азербайджанскими войсками. Оставалась только столица - Степанакерт, из которой начали убегать люди. В таких условиях падение Степанакерта было неминуемым. Именно тогда в этот момент процесс вмешалась Россия и, с одной стороны, спасла Армению от полной капитуляции и, в то же время, не дала Азербайджану достичь окончательной победы и вернуть себе не только оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха но и сам Нагорный Карабах", - объяснил Перепелица.

По словам Перепелицы, основной целью России было не разрешение конфликта, а получение возможности легального присутствия своих войск на территории Карабаха.

"Раньше Россия влияла на этот конфликт опосредованно, так как не имела там войск, а теперь её войска под видом миротворцев дислоцируются там практически на постоянной основе. Потому что у России нет миротворческих сил - у неё есть регулярные войска для проведения наступательных операций и захвата территории в тылу противника. Это не "голубые каски", а ударная сила. И это - повторение той ситуации, которая в свое время была в Абхазии и Южной Осетии. И теперь, если Россия захочет, то она сможет перебросить туда не только 2000 военных, а и развернёт наступление где угодно, хоть на всей территории Азербайджана", - говорит Перепелица.

Турцию "отодвинули"

Примечательно, что версии подписанного соглашения у каждой из сторон отличаются. В частности, по версии главы Азербайджана, в Нагорном Карабахе должны были разместиться совместные миротворческие миссии России и Турции. Но позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков это опроверг.

"Об этом (присутствии турецких военных в Карабахе) нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - заверил он.

Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному КарабахуПо словам Григория Перепелицы, подписав трехстороннее соглашение, Россия тем самым выбросила из игры Турцию.

"Поскольку Турция не является подписантом этого соглашения, она оказалась вне игры. Турция могла бы назвать себя победителем, если бы Азербайджан одержал полную победу, поскольку она была его военным союзником. Но теперь она осталась ни с чем, а Азербайджан оказался в полной зависимости от России, на который она теперь будет давить, склоняя его присоединиться к российскому военному союзу - ОДКБ", - добавил Перепелица, отметив, что Турция своими силами уже не может ничего сделать, так как в таком случае она нарушит соглашение о перемирии.

По мнению социолога, публициста, автора книги "Система Путина" Игоря Эйдмана , сложно предсказывать дальнейшее развитие событий в Кавказском регионе, но можно сказать однозначно, что прочного мира там не будет.

"Российские "миротворцы" уже много раз демонстрировали, что они – те же "зелёные человечки", которые призваны устанавливать не мир, а протекторат РФ. В самом соглашении много неясных моментов и я боюсь, что и из-за этого еще возникнет множество конфликтов. Поэтому война в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой", - убежден эксперт.

Отставка Пашиняна и марионетка Кремля

По мнению Семиволоса, начавшиеся в Армении протесты вызваны, по большей части эмоциональным порывом населения и, если не будут сформированы никакие политические требования или альтернативный план, то эти протесты вскоре утихнут.

"Пашинян отлично понимает, что его пребывание у власти может быть гарантировано только соблюдением этого соглашения, гарантом которого здесь выступает Россия. Других вариантов для него нет", - говорит Семиволос.

Но так как Пашинян изначально не устраивал Россию, то эксперты сходятся во мнении, что его отставка с должности премьера и смена вертикали власти теперь - наиболее вероятный сценарий ближайшего будущего для Армении.

Читайте такжеПашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху"Теперь, когда Россия полностью контролирует ситуацию, она кардинально переформатирует политический ландшафт и политический режим Армении. Пашинян пришел к власти демократическим путем, что Путин воспринимает как угрозу со стороны ближайшего военного союзника. Потому Россия просто ждала момента для создания политического кризиса и отстранения Пашиняна от власти. Теперь она этого дождалась - налицо политический кризис, который наверняка закончится отставкой Пашиняна, на смену которому придет марионетка, которую поставит Москва", - считает Григорий Перепелица.

"Россия заинтересована в ослаблении Армении и полном контроле над ней путём восстановления у власти дружественной Кремлю коррупционной клики. Избежать отставки Пашиняну удастся только, если он открыто станет полной марионеткой Кремля", - резюмирует Игорь Эйдман.