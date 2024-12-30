Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь Украине

Европейские политики признают, что Европа сегодня не готова к большой полномасштабной войне с РФ.

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Что изменится в военной помощи в 2025 году / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Главред

Главные тезисы Огрызко:

Кто продолжит поддерживать Украину в 2025 году

Европа не готова к большой полномасштабной войне с Россией

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, как в новом году будут складываться отношения Украины с ключевыми странами Европы. Огрызко также раскрыл, есть ли основания надеяться, что военная поддержка определенных стран станет более существенной и решительной.

"Есть осторожный оптимизм относительно того, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц изменит позицию и начнет предоставлять Украине дальнобойные ракеты. На том же уровне, а, может, и выше, будет в 2025 году поддержка Франции, Великобритании, наших северных друзей, балтийских стран. Это все как минимум говорит о том, что мы будем иметь тот же уровень поддержки, если не больше", - отметил дипломат.

Он также считает, что Путин продолжает, пусть и медленно, наступать и ползти вперед, заставляет наших европейских партнеров думать, что это медленное продвижение может стать реальностью для стран НАТО и Евросоюза.

"Украина - огромная по территории страна, в отличие от тех же балтийский стран. Поэтому Россия может быть серьезной практической угрозой для всего блока НАТО, и тогда Альянсу придется реагировать", - добавил Огрызко.

Огрызко также сообщил, что пока НАТО, как видим, реагирует очень сдержанно. Как по мне, логика наших западных партнеров заключается в том, что лучше надо помочь Украине продержаться и победить, чем потом иметь проблемы у себя дома.

"Причем проблемы, с которыми пока что они, скорее всего, справиться не смогут. Многие европейские политики признают, что Европа сегодня не готова к большой полномасштабной войне с Россией, потому что последние 30 лет она, образно говоря, "лежала на диване" и мечтала о счастливом будущем. Но - счастливое будущее на наступило", - сообщил эксперт.

Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Франция и Британия могут отправить войска в Украину. Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров.

Денис Шмыгаль сообщил, что США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Премьер-министр Украины заявил, что этот финансовый пакет является частью более широкой инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7.

Стало известно, что Германия может отправить миротворцев в Украину. Писториус отметил, если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и ЕС должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня.

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