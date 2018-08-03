Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"

Неизвестные начали срывать пресс-конференцию

Группа неизвестных 3 августа, в пятницу, совершила нападение на пресс-центр информационного агентства «Українські новини» в Киеве; во время нападения получила травмы одна из спикеров.

"Неизвестные вандалы в пятницу напали на пресс-центр "Українських новин", - отмечается в сообщении на сайте агентства, где также размещены соответствующие фото- и видеоматериалы.

По данным агентства, около 20 неизвестных,преимущественно молодые люди, зашли в пресс-центр вскоре после начала пресс-конференции и начали оскорблять выступающих, мешать проведению мероприятия, и в итоге устроили погром в помещении, заклеив все листовками и забросав мероприятие куриными яйцами.

Читайте такжеРадикалы "Нацкорпуса" атаковали Херсонскую прокуратуруКогда же после вмешательства руководства агентства нападавшие покидали пресс-центр, они толкнули одну из спикеров, в результате чего женщина упала и травмировала руку.

Присутствовавшие вызвали полицию, но она приехала уже после ретирады банды молодчиков.

Агентство заявило, что расценивает такие действия, как погром, и требует от полиции наказать злоумышленников.

Напомним, ранее вооруженная группа из 20 мужчин в камуфляже захватила здание частного предприятия "Бетон-Одесса" в Одессе.