В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник

На Черниговщине покончил с собой солдат-срочник ВСУ

В поселке Десна Черниговской области в учебном центре Вооруженных Сил Украины покончил с собой военнослужащий срочной службы.

Боец застрелился во время несения караульной службы, причины самоубийства устанавливаются, говорится на странице учебного центра "Десна" в Facebook.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство... Никаких предвестников беды не было — военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что утром 15 мая в Подольском районе Киева на территории воинской части в водоеме нашли мертвым военнослужащего-срочника. Узнать больше об инциденте можно здесь.