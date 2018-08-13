"Унесли товара и денег на 5 миллионов". Названы приметы разбойников, напавших на ломбард в Киеве

Стали известны приметы разбойников, напавших на магазин-ломбард в Киеве

В Шевченковском районе Киева из магазина-ломбарда нападавшие на него злоумышленники вынесли товар и деньги.

Разбойники унесли товара и денег на сумму около 5 миллионов гривен, сообщает "Информатор" со ссылкой на дирекцию магазина.

В Нацполиции раскрыли приметы нападавших, все злоумышленники были спортивного телосложения в возрасте около 30-35 лет, пишет "Страна" со ссылкой на источники.

Издание отметило, что рост первого подозреваемого около 175 см, на нем была коричневая обувь, брюки серого цвета (тактические), черная куртка, черная маска на лице, а на голове — коричневая кепка.

"Второй подозреваемый: обувь черного цвета, коричневые брюки, черная куртка, маска на лице черного цвета, на голове была черная кепка, рост около 170 см. Третий подозреваемый: спортивная обувь с белыми полосами, темные штаны, футболка с белыми надписями спереди, на голове кепка светлого цвета, рост около 170 см", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.