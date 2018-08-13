В полиции сказали, кто напал на ломбард в Киеве

13 августа 2018, 14:40

Злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления, отметил врио начальника полиции столицы.

Врио начальника ГУ Нацполиции в Киеве сообщил, что в столице на магазин-ломбард напали иностранцы
В Киеве на магазин-ломбард напали иностранцы, сообщил врио начальника ГУ Нацполиции в столице / kyiv.npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева на магазин-ломбард напали не граждане Украины, злоумышленники общались между собой на иностранном языке, а к охраннику и продавщице один из них обращался на русском.

Нападавшие тщательно готовились к совершению преступления, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в столице Виктор Нечитайло, говорится на сайте ведомства.

“По словам свидетелей, на преступление у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после инвентаризации”, — отметил он.

Врио начальника ГУ Нацполиции в Киеве сообщил, что в столице на магазин-ломбард напали иностранцы
В Киеве на магазин-ломбард напали иностранцы, сообщил врио начальника ГУ Нацполиции в столице / kyiv.npu.gov.ua

По словам Нечитайло, иностранцы четко спланировали разбой — выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место стоянки машины. “Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя”, — подчеркнул врио начальника.

Ранее сообщалось, что 12 августа вечером в Киеве трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем авто Peugeot.

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Киев нападение магазин ломбард
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