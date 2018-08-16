Драка, стрельба. В Киеве байкер подстрелил водителя автобуса: опубликованы фото и видео с места происшествия

В Киеве конфликт на дороге между байкером и водителем автобуса закончился стрельбой / SKELET-info

В Шевченковском районе Киева водитель автобуса и пилот мотоцикла не поделили дорогу, произошел конфликт, началась драка, а потом байкер выстрелил в оппонента, по предварительным выводам экспертов, из травматического оружия.

Инцидент случился на ул. Даниила Щербаковского, водитель — мужчина, 1975 года рождения, получил телесные повреждения, его госпитализировали, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным ведомства, злоумышленником оказался житель Киевщины, 1988 года рождения, его задержали.

"... из-за конфликта на дороге насчет первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель села Охримовка Запорожской области устроил стрельбу из ружья по автомобилям на трассе Мелитополь — Кирилловка в районе Шелюги. Узнать больше о случившемся можно здесь.