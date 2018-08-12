Под Запорожьем "неадекват" устроил стрельбу по машинам на дороге

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Житель села Охримовка Запорожской области устроил стрельбу из ружья по автомобилям на трассе Мелитополь - Кирилловка в районе села Шелюги.

Как сообщила пресс-служба полиции, в результате стрельбы травмированы 41-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Подозреваемого задержали полицейские батальона спецназначения на блокпосту в Лиманском. Ему объявили о подозрении в хулиганстве и краже (ружье мужчина похитил у односельчанина).

Оружие изъяли, а задержанному объявили о подозрении в хулиганстве и краже.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в Сумской области расстреляли прорывавшийся из России в Украину автомобиль.